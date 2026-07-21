Крымчане массово обращаются за получением компенсаций за отсутствие э/э и воды

В

Владимир

23 часа нет, а затем включают на час- вот и вся сказка. Уши от мертвого осла получат и не более, а унижаться всю жизнь надоело! Холодильник то в чем виноват вместе с вентилятором? После многократных обращений заработал лифт, рынок просел, до нового мэра иллюминация улицы ленина, наверное освещали путь трудягам чиновникам, что бы попали домой. Новому мэру удачи, а желающим разжиться на беде, как то позорно.