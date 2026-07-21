Только в Евпатории около 700 человек хотят получить по 15000 рублей за проживание без электричества в течение 48 часов.
Крымчане массово обращаются за получением компенсаций за отсутствие э/э и воды
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
23 часа нет, а затем включают на час- вот и вся сказка. Уши от мертвого осла получат и не более, а унижаться всю жизнь надоело! Холодильник то в чем виноват вместе с вентилятором? После многократных обращений заработал лифт, рынок просел, до нового мэра иллюминация улицы ленина, наверное освещали путь трудягам чиновникам, что бы попали домой. Новому мэру удачи, а желающим разжиться на беде, как то позорно.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии