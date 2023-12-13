Добрый Мир
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Добрый Мир

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Россия «выгнала» авианосец США. В Вашингтоне недовольны, Пентагон заявляет протест

Россия «выгнала» авианосец США. В Вашингтоне недовольны, Пентагон заявляет протест

Вчера 27K прочитали Группа Военно-морского флота России неожиданно вынудила ретироваться авианосную группировку США из территориальных вод Китая [после того, как Пекин запросил помощи у России].

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Комментарии
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АндрейБорков
Неплохо, неплохо! Все же америкосы получили свой &quot;паек&quot; на сегодня! А насчет того, что допустимо или не допустимо делать Флоту Российскому решать явно не америкосам! Много на себя берут звездно-полосатики, как бы пупочки у них не развязались. Впечатление такое, что у них, у америкосов, какой то свой мир, виртуальный. По их понятиям они все могут и им все должны. Опять же вспоминаем покойного Михаила Задорнова, Царство ему Небесное, про то, что АМЕРИКОСЫ ДЕБИЛЫ. Подтверждаются его слова, при чем на все 150%! Вопрос не в дибелизме руководства США, а в том как эти человекообразные во власть пролезают? Судя по высказываниям этого супер-вояки его нельзя допускать до командования даже отделением солдат в роте обеспечения учебной части, а он глава Пентагона! Краев этот &quot;пан голова&quot; не видит, за речью не следит, за слова не отвечает. ДЕБИЛ и это очень страшно.
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Михаил Гринжук
Что у пиндоса жопа загорела.Пускай радуется что всего лишь выгнали а не отправили на корм рыбам.
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