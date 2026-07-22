В Липецке 23 июля не будет электричества на 10 улицах

Отключение произойдёт на улицах Советская, Космонавтов, Баумана, Лунный переулок, Рассветная, Сокольская, Монтажников, Юношеская, в Рудном переулке и в садоводческих товариществах «Горняк», «Горняк 1», «Спутник».
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