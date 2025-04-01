Какой будет свадьба? Продюсер высказался об отношениях SHAMAN и Мизулиной

Александр Яковлев, музыкант и первый продюсер заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, поделился мнением о его романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
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