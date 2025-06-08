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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Жду больше, чем “Ведьмака 4″»: геймплейный трейлер The Blood of Dawnwalker от ветерано...

«Жду больше, чем “Ведьмака 4″»: геймплейный трейлер The Blood of Dawnwalker от ветерано...

«Жду больше, чем “Ведьмака 4″»: геймплейный трейлер The Blood of Dawnwalker от ветеранов CD Projekt Red воодушевил фанатовИздательство Bandai Namco и основанная выходцами из CD Projekt Red польская студия Rebel Wolves на шоу Xbox Games Showcase 2025 показали новый геймплейный трейлер амбициозной вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker.

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