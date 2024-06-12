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Директор «Родины» Зинин о 5-м месте в Первой лиге: «Судьи отняли у нас от 10 до 14 очков. Ошибка арбитра в матче с «Арсеналом» сыграла ключевую роль» 

«1 июля нашему клубу исполнится 5 лет. Первые два года были в большей степени социальным проектом, мы вначале почти не приглашали людей из ПФЛ, а ориентировались на совсем зеленых ребят из КФК и академий, многим дали дорогу в большой футбол.

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