Директор «Родины» Зинин о 5-м месте в Первой лиге: «Судьи отняли у нас от 10 до 14 очков. Ошибка арбитра в матче с «Арсеналом» сыграла ключевую роль» 

«1 июля нашему клубу исполнится 5 лет. Первые два года были в большей степени социальным проектом, мы вначале почти не приглашали людей из ПФЛ, а ориентировались на совсем зеленых ребят из КФК и академий, многим дали дорогу в большой футбол.