РФ и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Москва и Вашингтон ведут переговоры о возобновлении прямых авиарейсов между Россией и США, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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