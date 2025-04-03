РФ и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Москва и Вашингтон ведут переговоры о возобновлении прямых авиарейсов между Россией и США, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.