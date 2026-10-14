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Воронежские новости

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Завтра похолодание до +12 градусов, дождь и южный ветер

Завтра похолодание до +12 градусов, дождь и южный ветер

Завтра днём станет прохладнее на 1 градус, а ветер сменит направление. Не пропусти подробности!Сегодня 14 октября температура воздуха составляет +18 градусов.

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