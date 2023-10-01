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Россиянка завоевала титул "Супермодель Вселенной – 2023"

Россиянка завоевала титул "Супермодель Вселенной – 2023"

Россиянка Ирина Кирсанова стала победительницей международного конкурса красоты "Супермодель Вселенной – 2023" (Supermodel of the Universe 2023), финал которого прошел 30 сентября в Куала-Лумпуре (Малайзия).

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