Нити трубопровода «Северный поток» не были законной военной целью. Об этом заявил генпрокурор ФРГ Штефан Шмидт, его процитировало РИА «Новости» .
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