Депутат Делягин назвал Россию «местом ссылки» для «преступников» из Средней Азии

В нашей стране они находят поддержку у «диаспор» и творят «всё что угодно». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин подчеркнул, что число высылаемых за нарушения из РФ граждан зарубежья существенно меньше прибывающих.