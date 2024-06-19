Депутат Делягин назвал Россию «местом ссылки» для «преступников» из Средней Азии

В нашей стране они находят поддержку у «диаспор» и творят «всё что угодно». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин подчеркнул, что число высылаемых за нарушения из РФ граждан зарубежья существенно меньше прибывающих.
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