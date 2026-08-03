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Климова оставила привычный образ позади: роль, ради которой она вышла на новый уровень

Климова оставила привычный образ позади: роль, ради которой она вышла на новый уровень

«Для меня как актрисы такая роль — вызов. С одной стороны, это, конечно, подарок, но будет большой удачей, если мне удастся переломить привычный зрительский взгляд на меня», — так Екатерина Климова объяснила своё отношение к образу Елены Сергеевны в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна».

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