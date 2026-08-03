Климова оставила привычный образ позади: роль, ради которой она вышла на новый уровень

«Для меня как актрисы такая роль — вызов. С одной стороны, это, конечно, подарок, но будет большой удачей, если мне удастся переломить привычный зрительский взгляд на меня», — так Екатерина Климова объяснила своё отношение к образу Елены Сергеевны в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна».