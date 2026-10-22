Трамп: ударами по российским НПЗ Украина хочет повлиять на наши выборы Президент США Дональд Трамп убеждён, что атаки украинских сил на российские нефтеперерабатывающие заводы – это не просто военные действия, а целенаправленная попытка повлиять на глобальный энергетический рынок и внутриполитическую повестку в Соединённых Штатах.