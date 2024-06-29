Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Баффет намекнул на содержание завещания

Баффет намекнул на содержание завещания

Баффет дал Wall Street Journal несколько намеков на то, что произойдет с его значительным состоянием, когда его время на земле подойдет к концу, заявив газете, что «Фонд Гейтса не получит никаких денег после его смерти», пишет Yahoo finance.

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