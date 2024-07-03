Театр абсурда
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Театр абсурда

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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец о проекте скандального закона по СБН

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец о проекте скандального закона по СБН

  Российское общество активно обсуждает проекты скандального закона о семейно-бытовом насилии, который спустя несколько лет снова всплыл на повестке депутатов Госдумы.

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