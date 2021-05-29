Норвегия закупает радиолокационные станции Thales GM200 MM/C

Группа Thales cообщила о заключении межправительственного соглашения на закупку пяти новых радиолокационных станций Thales Ground Master 200 Мulti-Мission СompactГруппа Thales 25 мая 2021 года cообщила о заключении норвежским оборонным закупочным ведомством Norwegian Defence Material Agency (NDMA, Forsvarsmateriell) межправительственного соглашения с аналогичной голландской оборонной закупочной организацией Netherlands Defence Material Organisation (DMO) на закупку для сухопутных войск Норвегии пяти новых радиолокационных станций Thales Ground Master 200 Мulti-Мission Сompact (GM200 MM/C), предназначенных для обнаружения артиллерийских позиций противника.