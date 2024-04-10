Запрещенный праздник: в Латвии продолжаются провокации против Дня Победы

Чем ближе очередное 9 Мая, тем активнее к нему готовится латвийское государство. Полиция будет ловить тех, кто вздумает возложить цветы на места, где раньше стояли снесенные в 2022 году памятники освободителям, а также тех, кто осмелится выйти с российским флагом или с георгиевской ленточкой.