Армия Белоруссии получит разработанный в республике аналог Starlink

В Белоруссии разработали аналог Starlink, его получит армия страны в декабре текущего года.Начальник связи ВС Белоруссии Вадим Романив уточнил, что речь идёт о мобильном комплекте связи для вооружённых сил.
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