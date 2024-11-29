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Армия Белоруссии получит разработанный в республике аналог Starlink

Армия Белоруссии получит разработанный в республике аналог Starlink

В Белоруссии разработали аналог Starlink, его получит армия страны в декабре текущего года.Начальник связи ВС Белоруссии Вадим Романив уточнил, что речь идёт о мобильном комплекте связи для вооружённых сил.

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