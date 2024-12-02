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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Названы самые продаваемые смартфоны в мире и это отнюдь не новинки По сообще...

Названы самые продаваемые смартфоны в мире и это отнюдь не новинки По сообще...

Названы самые продаваемые смартфоны в мире и это отнюдь не новинкиПо сообщениям сетевых источников, тремя самыми продаваемыми смартфонами в мире в третьем квартале текущего года стали прошлогодние Apple iPhone, а две модели от Samsung заняли 4-е и 5-е места.

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