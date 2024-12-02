Названы самые продаваемые смартфоны в мире и это отнюдь не новинки По сообще...

Названы самые продаваемые смартфоны в мире и это отнюдь не новинкиПо сообщениям сетевых источников, тремя самыми продаваемыми смартфонами в мире в третьем квартале текущего года стали прошлогодние Apple iPhone, а две модели от Samsung заняли 4-е и 5-е места.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)