Названы самые продаваемые смартфоны в мире и это отнюдь не новинки По сообще...

Названы самые продаваемые смартфоны в мире и это отнюдь не новинкиПо сообщениям сетевых источников, тремя самыми продаваемыми смартфонами в мире в третьем квартале текущего года стали прошлогодние Apple iPhone, а две модели от Samsung заняли 4-е и 5-е места.