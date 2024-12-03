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«Иконы вывозили прямо под дронами»: священник из-под Суджи рассказал, что стало с их храмом после обстрела ВСУ

«Иконы вывозили прямо под дронами»: священник из-под Суджи рассказал, что стало с их храмом после обстрела ВСУ

Здание построено еще в XIX веке и является памятником архитектуры регионального значенияНастоятель разрушенного ВСУ храма Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области рассказал о своей мечте вернуться.

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