«Иконы вывозили прямо под дронами»: священник из-под Суджи рассказал, что стало с их храмом после обстрела ВСУ

Здание построено еще в XIX веке и является памятником архитектуры регионального значенияНастоятель разрушенного ВСУ храма Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области рассказал о своей мечте вернуться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии