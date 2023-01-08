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В сети высмеяли заявление журналиста Дмитрия Гордона* о планах Украины атаковать своими дронами и ракетами Урал и Сибирь

Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram высмеяли заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона* о том, что Украина "будет утюжить всю Россию украинскими дронами", - сообщает Ura.

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