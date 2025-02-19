Необъятный и словно медом намазанный российский рынок приготовился слушать арии заморских гостей На российском рынке подмечена тенденция возвращения иностранных компаний, ушедших с него в первом квартале 2022 года.
«Тётя Ася приехала!»: Не за горами массовое возвращение иностранных компаний в Россию
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Ну то что в разработку был пущен их капитал, они хлопнули дверью, значит обнулили свои вложения, раньше во Франции был закон-- что с воза упало, то, это пропало, надо было им об этом раньше думать, а сейчас -- паровоз уплыл. А остальным-- продавать по сниженным ценам. Это будет справедливо
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17 час.
Александр Салтановский
А вот вопрос, нужны ли они нам? Без наших денег тяжело, решили, что так можно - хлопнуть громко дверью, а потом по тихому в зад возвернуться?! Можно конечно рассмотреть и такой вариант, но только с публичными извинениями, о том, что были НЕ ПРАВЫ и слёзно просим о возвращении, ещё раз говорю - только после публичных извинений!
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11 час.
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