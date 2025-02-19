«Тётя Ася приехала!»: Не за горами массовое возвращение иностранных компаний в Россию

Ну то что в разработку был пущен их капитал, они хлопнули дверью, значит обнулили свои вложения, раньше во Франции был закон-- что с воза упало, то, это пропало, надо было им об этом раньше думать, а сейчас -- паровоз уплыл. А остальным-- продавать по сниженным ценам. Это будет справедливо

Александр Салтановский

А вот вопрос, нужны ли они нам? Без наших денег тяжело, решили, что так можно - хлопнуть громко дверью, а потом по тихому в зад возвернуться?! Можно конечно рассмотреть и такой вариант, но только с публичными извинениями, о том, что были НЕ ПРАВЫ и слёзно просим о возвращении, ещё раз говорю - только после публичных извинений!