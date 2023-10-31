Western Digital в прошлом квартале столкнулась с последовательным ростом выручки на некоторых направлениях

Поскольку реструктуризация с разделением бизнеса по типу выпускаемых накопителей у Western Digital запланирована на вторую половину следующего года, отчётность за минувший квартал она предоставила в прежней форме.
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