На Украине запустили мастерскую для переоборудования пикапов под РСЗО

Украина берет пример с ближневосточных террористических группировок, давно использующих переоборудованные автомобили-пикапы с размещенными на них пулеметами и даже реактивными установками.
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