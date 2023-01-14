Военное обозрение

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На Украине запустили мастерскую для переоборудования пикапов под РСЗО

На Украине запустили мастерскую для переоборудования пикапов под РСЗО

Украина берет пример с ближневосточных террористических группировок, давно использующих переоборудованные автомобили-пикапы с размещенными на них пулеметами и даже реактивными установками.

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