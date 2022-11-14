Свыше 600 граждан Приморского края были призваны на военную службу в рамках осеннего призыва 2022 года

Традиционно на сборном пункте призывников обеспечивают формой одежды согласно принадлежности к виду и роду войск, предметами личной гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на период следования к месту службы.
Традиционно на сборном пункте призывников обеспечивают формой одежды согласно принадлежности к виду и роду войск, предметами личной гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на период следования к месту службы.
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