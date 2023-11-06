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Американская пресса: по результатам опроса Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов

Американская пресса: по результатам опроса Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов

Согласно результатам проведенного в США социологического исследования, Дональд Трамп опережает Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов, от результатов голосования в которых непосредственно зависит победа на будущих президентских выборах.

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