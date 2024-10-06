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Из наших денег Фонд медстраха финансируют частную медицину. За кого мы платим?

Из наших денег Фонд медстраха финансируют частную медицину. За кого мы платим?

Частная – это значит НЕ общая, НЕ в интересах общества, а для своего заработка. Я очень удивился, когда узнал, что частную медицину подкармливают из наших с вами денег - из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), деньги в который идут из бюджета страны, бюджета регионов и наших карманов (отчисления с каждой зарплаты).

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Комментарии
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Ратник Ратник
Главное, что отметил автор: &quot;А КТО у нас владеет частной медициной?&quot; И вы думаете, что наши законотворцы своими руками обрубят себе нехилый гешефт в собственный карман (за НАШ счёт)? Только под расстрелом и то, 50/50... Давить надо наших &quot;законотворцев&quot;. Назовите навскидку хотя бы пять законов, которые направлены на благо ВСЕХ россиян, а не &quot;особо уважаемых&quot;. А таких законов не знаю. Кроме тех, которые ГД и СФ на пинках заставил принять ВВП.
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Виктор Онегин
Вопрос поднят вовремя и верно. Надо понимать что частник залезает в государственную казну это не верно. Может частник платит какие то страховые взносы? Может какая то компенсация идёт на каких то клиентов-не могущих заплатить,а частнику за бесплатно не комильфо работать? А если какой то уже не распил а отпил придумали,это надо пресекать.
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