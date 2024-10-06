Из наших денег Фонд медстраха финансируют частную медицину. За кого мы платим?

Ратник Ратник

Главное, что отметил автор: "А КТО у нас владеет частной медициной?" И вы думаете, что наши законотворцы своими руками обрубят себе нехилый гешефт в собственный карман (за НАШ счёт)? Только под расстрелом и то, 50/50... Давить надо наших "законотворцев". Назовите навскидку хотя бы пять законов, которые направлены на благо ВСЕХ россиян, а не "особо уважаемых". А таких законов не знаю. Кроме тех, которые ГД и СФ на пинках заставил принять ВВП.