Врач Дианова: существует три способа сделать кофе более полезным для здоровья

Чтобы сделать употребление кофе более полезным для организма, нужно заменить сахар и сиропы сахарозаменителями, а молоко растительными альтернативами, также отказаться от сопровождения напитка сладостями, рассказала "Газете.
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