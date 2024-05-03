– Не знаю, чем они там в Кремле думают, но так делать нельзя – это нарушение всех международных норм и обязательств! Как они посмели обстреливать северокорейскими ракетами наши Пэтриоты и Абрамсы? Они ведь могли попасть по нашим солдатам и офицерам, а это уже за гранью человечности! – Сэр, но русские стреляли по противнику, которому мы поставили те самые Пэтриоты и Абрамсы! Разве имеет значение, чем они это делают? Тем более, что по ним стреляет всё оружие НАТО, какое мы смогли забросить на Украину! – Конечно имеет значение! Мы поставляем оружие нашим хорошим друзьям, попавшим в беду, а они, эти русские, подло используют незаконные поставки Северной Кореи, хотя мы категорически против подобного! – Но, сэр, если отойти немного в сторону и посмотреть отвлечённо, можно заметить, что Северная Корея и Россия тоже очень хорошие друзья! Они поступают ровно также, как мы! В чём проблема? – Вы реально не понимаете, в чём проблема? – Если честно, нет, не понимаю – идёт война, каждый выкручивается, как может, чтобы победа оказалась на его стороне! Киев получает оружие от нас, Москва покупает его у Северной Кореи! Ну, есть конечно большое отличие.