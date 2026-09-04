Ukrainian Sea Drone Destroys Russian Ship Vital To CPC Oil Repairs Tit-for-tat attacks on commercial vessels in the Black Sea as well as Sea of Azov have been raging all summer, but Ukrainian forces are now strategically going after smaller ships which yet play an outsized role in repair and logistics related to damaged Russian and central Asian oil infrastructure.
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