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Британский МИД изучает заявление ФСБ о планах провокации Киева

Британский МИД изучает заявление ФСБ о планах провокации Киева

Внешнеполитическое ведомство Великобритании приступило к изучению заявления Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о предотвращённых планах украинских спецслужб по организации провокаций против британских дипломатов в Москве, сообщает РИА Новости.

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