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  • Ингерман Ланская
    на этих машинках на батарейках по одному району города кататься - детская забаваПродажи новых эле...
  • Андрей Шишинов
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Семейство автомобилей LADA Granta пополнилось лифтбеком Active Cross

Семейство автомобилей LADA Granta пополнилось лифтбеком Active Cross

﻿﻿АВТОВАЗ вывел на рынок новую модификацию семейства LADA Granta — хэтчбек Active Cross. По данным сайта компании, новая модель отличается от стандартной тем, что имеет увеличенный дорожный просвет и оснащена защитным обвесом кузова.

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