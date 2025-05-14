Семейство автомобилей LADA Granta пополнилось лифтбеком Active Cross

АВТОВАЗ вывел на рынок новую модификацию семейства LADA Granta — хэтчбек Active Cross. По данным сайта компании, новая модель отличается от стандартной тем, что имеет увеличенный дорожный просвет и оснащена защитным обвесом кузова.
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