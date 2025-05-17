Голове ледохода на Оби осталось около 100 километров до Салехарда

В село Питляр Шурышкарского района пришел ледоход на Большой Оби, сообщил «Север-Пресс». На Малой Оби лед стоит в районе села Шурышкары, рассказал начальник отдела гидрологии Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии