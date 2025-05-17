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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Голове ледохода на Оби осталось около 100 километров до Салехарда

Голове ледохода на Оби осталось около 100 километров до Салехарда

В село Питляр Шурышкарского района пришел ледоход на Большой Оби, сообщил «Север-Пресс». На Малой Оби лед стоит в районе села Шурышкары, рассказал начальник отдела гидрологии Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов.

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