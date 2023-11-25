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Свежие комментарии

  • НС
    ну а чему тут радоваться?  У нас ,всей нашей с семьи - далеко не всё благополучно с жильём. И в такой ситуации потеря...Кому в СССР давал...
  • Дима Качусов
    все верно.так тоже часто бывало.только я вас не пойму,вы рады этому было или нет.Кому в СССР давал...
  • НС
    так читайте внимательнее!  Тут всё подробно написано, в т.ч. и в комментариях.  Да и про "прописались к родне" - проп...Кому в СССР давал...

Кому в СССР давали бесплатные квартиры, а кому не давали? И сложно ли было оплатить советский кооператив?

Кому в СССР давали бесплатные квартиры, а кому не давали? И сложно ли было оплатить советский кооператив?

В СССР за последние 30-40 лет существования государства бесплатным жильем было обеспечено более двух третей нуждающихся граждан.

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Комментарии
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Н
НС
так читайте внимательнее!  Тут всё подробно написано, в т.ч. и в комментариях.  Да и про &quot;прописались к родне&quot; - прописаться то можно только в одном месте, если там прописался - значит где-то выписался. Тоже это не так просто как вы говорите. Бывало, что не успевали по той или иной причине прописаться и квартира отходила государству. У наших родственников была старая тётушка(нам-то она седьмая вода на киселе, там были ближе к ней её близкие родственники) вот к ней никто не прописался и ушла с её смертью однушка в Москве!   На 13-й  Парковой улице, в кирпичной пятиэтажке с лифтом.
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30 мин.
Дима Качусов
все верно.так тоже часто бывало.только я вас не пойму,вы рады этому было или нет.
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27 мин.
Н
НС
ну а чему тут радоваться?  У нас ,всей нашей с семьи - далеко не всё благополучно с жильём. И в такой ситуации потеря квартиры...  Понятно, что мы и не могли претендовать, а всё равно досадно.
Ответить
23 мин.

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