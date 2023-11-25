Кому в СССР давали бесплатные квартиры, а кому не давали? И сложно ли было оплатить советский кооператив?

Н

НС

так читайте внимательнее! Тут всё подробно написано, в т.ч. и в комментариях. Да и про "прописались к родне" - прописаться то можно только в одном месте, если там прописался - значит где-то выписался. Тоже это не так просто как вы говорите. Бывало, что не успевали по той или иной причине прописаться и квартира отходила государству. У наших родственников была старая тётушка(нам-то она седьмая вода на киселе, там были ближе к ней её близкие родственники) вот к ней никто не прописался и ушла с её смертью однушка в Москве! На 13-й Парковой улице, в кирпичной пятиэтажке с лифтом.