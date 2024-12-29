Этот Ford Bronco 80-х годов пытается притвориться Raptor

Ford Bronco Raptor далеко не самый дешёвый внедорожник: его стартовая цена составляет 90 035. Для тех, кто не хочет тратить такие деньги и может смириться с некоторой странной эстетикой, может подойти этот Bronco 1980 года с обликом, вдохновленным Raptor.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии