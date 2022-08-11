Что общего у Шольца и Ельцина: Большое разоблачение прозвучало в прямом эфире

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" гости обсудили, как могло германское правительство за несколько месяцев дойти от перспективы стать крупнейшим газовым хабом Европы к сокращению газовых поставок и серьёзным энергетическим проблемам.