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Самсон Сеногной: почему во время сенокоса на Руси вспоминали римского врача и чудотворца

Самсон Сеногной: почему во время сенокоса на Руси вспоминали римского врача и чудотворца

В предпоследний день Апостольского поста, 10 июля, православные христиане вспоминают преподобного Сампсона Странноприимца, а народная традиция связывает эту дату с сенокосом и дождём и называет этот день Самсон Сеногной.

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