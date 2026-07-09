Самсон Сеногной: почему во время сенокоса на Руси вспоминали римского врача и чудотворца

В предпоследний день Апостольского поста, 10 июля, православные христиане вспоминают преподобного Сампсона Странноприимца, а народная традиция связывает эту дату с сенокосом и дождём и называет этот день Самсон Сеногной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии