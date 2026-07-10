Китай призвал ООН к справедливому управлению ИИ: 200 обучающих программ

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Китай призвал к соблюдению справедливости, инклюзивности и совместного управления в области искусственного интеллекта, поскольку первый Глобальный диалог ООН по управлению ИИ начался в Женеве в понедельник, при этом Пекин пообещал конкретные действия для преодоления цифрового разрыва и поддержки стран Глобального Юга в эпоху ИИ.