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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романцев – Станковичу после 2:1 с «Зенитом»: «Запомни, Деян, против «Спартака» все играют с удвоенной силой, победа над ним для них самая главная»

«Спартак» обыграл петербургский клуб в 21-м туре Мир РПЛ. — И все-таки за счет чего «Спартак» переиграл «Зенит»? — Прежде всего за счет запредельного настроя.

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