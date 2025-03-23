Специалист Алексеева поделилась лайфхаками по посадке картофеля

Если вы ищете картофель конкретного сорта и хотите, чтобы растения были здоровыми, покупайте посадочный материал только у хорошо зарекомендовавших себя производителей, посоветовала в беседе с RT доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.