Специалист Алексеева поделилась лайфхаками по посадке картофеля

Если вы ищете картофель конкретного сорта и хотите, чтобы растения были здоровыми, покупайте посадочный материал только у хорошо зарекомендовавших себя производителей, посоветовала в беседе с RT доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.
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