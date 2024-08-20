Застолья Ельцина: Какие ошибки стоили России территорий и жизней людей?

vagas Karlito Лучший показатель того что истеблишмент партии переродился и выдвигал вождей карикатурного типа! В общем это дорого обошлось нашему народу! А главное позволило снова навязать капиталистический образ управления не до конца исчерпав возможности социалистического! То есть в тупичок отправил заново! Все политые кровью достижения свелось на нет!

Александр Гребнев Убрать его даже имя не хочется называть из истории и памяти народа сколько горя он принес России а народ поверил а верить оказывается себе дороже