© Viktor Chernov/Globallookpress Политическая карьера Бориса Ельцина сопровождалась многочисленными возлияниями.
Застолья Ельцина: Какие ошибки стоили России территорий и жизней людей?
Комментарии
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vagas Karlito
Лучший показатель того что истеблишмент партии переродился и выдвигал вождей карикатурного типа! В общем это дорого обошлось нашему народу! А главное позволило снова навязать капиталистический образ управления не до конца исчерпав возможности социалистического! То есть в тупичок отправил заново! Все политые кровью достижения свелось на нет!
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1 д.
Александр Гребнев
Убрать его даже имя не хочется называть из истории и памяти народа сколько горя он принес России а народ поверил а верить оказывается себе дороже
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1 д.
Maxim
Ну тк и выкинуть с Новодевичьего вместе с горбачевым: есть гораздо достойнее люди..
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1 д.
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