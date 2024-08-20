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Застолья Ельцина: Какие ошибки стоили России территорий и жизней людей?

Застолья Ельцина: Какие ошибки стоили России территорий и жизней людей?

© Viktor Chernov/Globallookpress Политическая карьера Бориса Ельцина сопровождалась многочисленными возлияниями.

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Комментарии
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vagas Karlito
Лучший показатель  того что истеблишмент партии переродился и  выдвигал вождей  карикатурного типа! В общем это дорого обошлось нашему народу! А главное позволило  снова навязать  капиталистический  образ  управления не до конца исчерпав возможности социалистического! То есть  в тупичок отправил заново! Все политые кровью достижения свелось на нет!
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1 д.
Александр Гребнев
Убрать его даже имя не хочется называть из истории и памяти народа сколько горя он принес России а народ поверил а верить оказывается себе дороже
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1 д.
Maxim
Ну тк и выкинуть с Новодевичьего вместе с горбачевым: есть гораздо достойнее люди..
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1 д.

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