С приветом от Zalisa -дню всех святых посвящается 

Ее звали Zalisa. Не буду говорить, каких мне усилий стоило получить ее телефон. Когда я звонил, то готовил целую речь, но услышав после нескольких длинных гудков мягкое «Алле», сразу позабыл все, что хотел сказать.
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