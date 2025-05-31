Макрон примет «ПСЖ» в Елисейском дворце в воскресенье. В Париже пройдет чемпионский парад

Парижский клуб стал победителем Лиги чемпионов, разгромив «Интер» в финале турнира (5:0). По этому случаю президент Франции Эммануэль Макрон примет команду в Елисейском дворце в воскресенье, сообщает RMC Sport.
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