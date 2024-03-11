Как предприниматели теряют коммерческую недвижимость из-за банкротства застройщиков

О проблеме рассказал слушатель Business FM. И с ней столкнулся далеко не он один. Все из-за того, что права граждан, приобретающих жилую недвижимость, защищены гораздо лучше, чем права тех, кто покупает коммерческие площади в том же домеВ 2017 году слушатель Business FM решил открыть магазин мяса и овощей.