Как предприниматели теряют коммерческую недвижимость из-за банкротства застройщиков

О проблеме рассказал слушатель Business FM. И с ней столкнулся далеко не он один. Все из-за того, что права граждан, приобретающих жилую недвижимость, защищены гораздо лучше, чем права тех, кто покупает коммерческие площади в том же домеВ 2017 году слушатель Business FM решил открыть магазин мяса и овощей.
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