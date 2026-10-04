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Шувалов девять лет не мог показать номер с срывным пиджаком — получилось только в Китае

Шувалов девять лет не мог показать номер с срывным пиджаком — получилось только в Китае

Богдан Шувалов, победитель шоу «Голос», первым из российских артистов вышел на сцену азиатского «Евровидения» в Китае.

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