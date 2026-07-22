Коваленко о «Зените»: «Хороший опыт, не жалею – хотя бы увидел, как бразильцы тренируются. Вендел – сильнейший иностранец в РПЛ, не испортил бы ни одну команду топ-5 лиг»

Полузащитник « Локомотива » Александра Коваленко , арендованный у « Сочи », заявил, что не жалеет о времени, проведенном в «Зените».
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