В Вышнем Волочке начались весенние субботники

25 марта в ходе двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории округа состоялся субботник в городе Вышний Волочек на участке улицы Рабочая (от светофора до Пятницкого кладбища).
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