Названы главные задачи Трампа в первые сто дней президентства

У президента США Дональда Трампа в первые сто дней после инаугурации будут приоритетными две задачи, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
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