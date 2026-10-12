Председателю СК России будет доложено о расследовании обстоятельств ДТП с участием подростка в Республике Татарстан

В средствах массовой информации сообщалось, что 11 октября 2026 года на улице Карагандинской города Казани не имевший водительских прав 15-летний подросток, находясь за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на шедшую по краю проезжей части женщину.
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