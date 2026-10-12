Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

Председателю СК России будет доложено о расследовании обстоятельств ДТП с участием подростка в Республике Татарстан

Председателю СК России будет доложено о расследовании обстоятельств ДТП с участием подростка в Республике Татарстан

В средствах массовой информации сообщалось, что 11 октября 2026 года на улице Карагандинской города Казани не имевший водительских прав 15-летний подросток, находясь за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на шедшую по краю проезжей части женщину.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым