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В немецком городе заявили о желании стать посредником в переговорах России и Украины

В немецком городе заявили о желании стать посредником в переговорах России и Украины

Жители города уверяют, что Штральзунд обладает большим опыт ведения переговоров.Собрание граждан немецкого города Штральзунд выразило желание помочь России и Украине в разрешении конфликтной ситуации и содействовать проведению мирных переговоров.

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