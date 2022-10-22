В немецком городе заявили о желании стать посредником в переговорах России и Украины

Жители города уверяют, что Штральзунд обладает большим опыт ведения переговоров.Собрание граждан немецкого города Штральзунд выразило желание помочь России и Украине в разрешении конфликтной ситуации и содействовать проведению мирных переговоров.
Жители города уверяют, что Штральзунд обладает большим опыт ведения переговоров.Собрание граждан немецкого города Штральзунд выразило желание помочь России и Украине в разрешении конфликтной ситуации и содействовать проведению мирных переговоров.
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